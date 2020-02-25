Сеул, , 14:25 — REGNUM В Южной Корее отложили проведение первого чемпионата Восточной Азии по тяжёлой атлетике на определенный срок из-за распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейской федерации тяжелой атлетики.

Известно, что чемпионат должен был пройти в период с 26 февраля по 2 марта.

Первоначально организаторы намеревались сократить длительность международного соревнования, однако в последствиииз-за обострения ситуации было принято решение отложить состязание на неопределенный срок.

Отметим, что чемпионат Восточной Азии по тяжёлой атлетике — первое международное соревнование, организованное Федерацией тяжелой атлетики Восточной Азии. В соревновании планировали принять участие 71 спортсмен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 февраля общее число зараженных коронавирусом нового типа в Южной Корее увеличилось до 977 человек, а число смертей — до десяти.

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