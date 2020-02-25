Ростов-на-Дону, , 13:52 — REGNUM Гандбольные клубы Ростовской области получат почти 100 млн рублей. Такая сумма заложена в региональной казне на 2020 год. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении информполитики.

«В 2020 году на финансирование профессиональных гандбольных команд из областного бюджета выделено 98 млн рублей», — сказал первый заместитель донского губернатора Игорь Гуськов.

В настоящее время на Дону ручным мячом занимаются около 7 тыс. человек. В регионе открыто 17 отделений гандбола.