Ростов-на-Дону, , 00:03 — REGNUM Игроки футбольного клуба «Ростов» вернулись из Испании, где в заключительном контрольном матче одержали победу над «Краснодаром». Об этом ИА REGNUM проинформировали в пресс-службе жёлто-синих.

Известно, что единственный гол в ворота «Краснодара» забил Роман Ерёменко. Подробнее о ходе игры не сообщается.

«Встреча прошла в закрытом режиме», — уточнили в клубе.

ИА REGNUM напоминает, что подопечные Валерия Карпина до встречи с кубанской командой провели два контрольных матча на заключительном сборе в Испании. Жёлто-синие разошлись миром с АИКом (Швеция) — 1:1, затем уступили норвежскому «Мольде» — 0:1.

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