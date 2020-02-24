Монреаль, Канада, , 21:46 — REGNUM Российский нападающий Илья Ковальчук, ранее выступавший за «Монреаль Канадиенс», сам выбрал вариант с переходом в «Вашингтон Кэпиталз». Об этом, как передает RT, заявил спортсмен во время пресс-конференции в Монреале.

По его словам, о том, в какую команду он хочет перейти, спрашивал лично генеральный менеджер Марк Бержевен.

«У «Монреаля» были и более заманчивые предложения, но я выбрал «Вашингтон», — заявил Ковальчук. — Ценю, что он всё сделал именно так».

Как передавало ИА REGNUM, ранее канадский клуб «Монреаль Канадиенс» обменял 36-летнего нападающего Илью Ковальчука в стан «Вашингтон Кэпиталз». Клуб из США отдал взамен на нападающего выбор в третьем раунде предстоящего драфта НХЛ.