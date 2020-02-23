Антерсельва, Италия, , 13:23 — REGNUM Российский биатлонист Алексанлр Логинов отказался принимать участие в масс-старте на чемпионате мира в итальянском Антхольце. Об этом сегодня, 23 февраля, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на личного тренера Логинова Александра Касперовича.

Напомним, что к Логинову и его тренеру Касперовичу пришла с обысками итальянская полиция. Причина обыска в том, что Международный союз биатлонистов вновь заподозрил Логинова в нарушении антидопинговых правил. Подозрения возникли после того, как личный тренер Логинова Александр Касперович использовал чужую аккредитацию.

Стоит отметить, что Касперович признает свою вину в использовании чужой аккредитации, однако указывает, что нарушение это незначительное и довольно часто встречающееся на чемпионатах. К примеру, в рамках этого же чемпионата такое же нарушение допустила французская сборная. Однако по этому поводу никто не создавал ажиотажа в СМИ. Штраф за такое нарушение — 500 евро.

Примечательно, что и обыски в отеле у Логинова и Касперовича не подтвердили использование запрещенных препаратов.

Однако Логинов решил отказаться от участия в масс-стартах. Касперович объяснил это психологическим состоянием спортсмена.

Также Касперович не исключает, что Логинов может завершить свою спортивную карьеру.

«Да, у него уже накипело. Ему надоело бороться. Не знаю, сейчас с ним сложно разговаривать, потому что он замкнулся, нужно дать ему время. Очень жаль, если такой спортсмен закончит карьеру», — сказал он.