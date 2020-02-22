Антерсельва, Италия, , 11:19 — REGNUM Итальянская полиция провела обыски в номерах отеля, где размещены российские биатлонисты, выступающие на чемпионате мира, проходящем в Антерсельве. Об этом сегодня, 22 февраля, сообщила пресс-служба Союза биатлонистов России.

Сообщается, что обыски были проведены в номерах, где остановились российские биатлонисты Александр Логинов и Евгений Гараничев, а также российский тренер Александр Касперович.

Первый вице-президент Союза биатлонистов России рассказал, что итальянская полиция проводит обыски в номерах, а также изымает электронную технику биатлонистов, в частности, ноутбуки.

Биатлонист Логинов уточнил, что полиция пришла в номер ранним утром. Сразу же было изъято оружие спортсменов.

«Сразу забрали оружие. Видимо, как у особо опасных преступников. Просили сидеть на месте. В одних трусах смотрели, как проверяли вещи. Интересовали только мои», — рассказал Логинов в эфире телеканала МАТЧ ТВ.

Он также отметил, что по имеющейся у него информации, запрос на обыск пришел из Международного союза биатлонистов (IBU). При этом никаких обвинений российским биатлонистам предъявлено не было.

В Союзе биатлонистов России выяснили, что поводом к проведению обысков в номерах российских биатлонистов стало заявление одного из руководителей IBU, который попросил провести проверку в отношении тренера Касперовича и биатлониста Логинова.

К делу подключилось российское генеральное консульство в Милане, которое связалось с итальянскими властями и разбирается в ситуации. Российский дипломат направлен в Антерсельву для помощи спортсменам на месте.

Стоит отметить, что сегодня Логинов, а также биатлонисты Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Евгений Гараничев должны выступить в мужской эстафетной гонке.