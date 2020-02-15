Падерборн, Германия, , 21:01 — REGNUM 15 февраля в Падерборне (Германия) на стадионе «Бентелер-Арена» команды «Падерборн-07» и «Герта» встретились в рамках 22-го тура регулярного сезона Бундеслиги 2019/20. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Гол Дедрика Бойаты на 10-й минуте стал для 29-летнего бельгийского защитника 3-м забитым мячом в сезоне во всех турнирах. Также Бойата стал самым ценным игроком встречи с оценкой 8.42, выиграв 8 воздушных единоборств. Точность передач футболиста составила 83%.

«Герта», набрав 26 очков, заняла 13-ю позицию. «Падерборн-07» с 16-ю баллами расположился на последнем месте в турнирной таблице лиги.

Статистика матча («Падерборн-07"/"Герта»)

Удары 19/16

Удары в створ 6/7

Владение мячом 55%/45%

Фолы 15/13

Угловые 5/8

Составы на матч:

«Падерборн-07»: Цингерле, Штродьек, Шонлау, Коллинз, Янс, Гьясула, Цолински, Василиадис, Прегер, Антви-Аджей, Мамба.

Запас: Хунемайер, Фридьонссон, Риттер, Михель (↑ 86), Србены (↑ 46), Хут, Дрэгер (↑ 75), Эванс, Ястржембски.

Главный тренер: Штеффен Баумгарт.

«Герта»: Ярштейн, Рекик, Штарк, Бойата, Пекарик, Шельбред, Миттельштадт, Аскасибар, Майер, Пентек, Кунья.

Запас: Крафт, Дарида (↑ 46), Клюнтер, Кепке, Груич, Ибишевич (↑ 83), Платтенхардт, Торунарига (↑ 70), Лукебакио.

Главный тренер: Александр Нури.

Главный арбитр матча: Бибиана Штайнхаус.

Желтые карточки: Штарк — 50, Шонлау — 66, Кунья — 68, Коллинз — 73.

Голы: Дедрик Бойата (Сантьяго Аскасибар) 10 — 0:1, Деннис Србены (Кристофер Антви-Аджей) 51 — 1:1, Джамилу Коллинз (автогол) 67 — 1:2.