Бостон, США, , 11:10 — REGNUM «Бостон Селтикс» одержал победу над «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась в овертайме со счётом 141:133.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Бостона» Джейсон Тейтум, набравший 39 очков. В составе «Клипперс» наибольшую результативность показал защитник Лу Уильямс, на счету которого 35 очков.

Таким образом, «Бостон» одержал пятую победу в последних шести матчах. «Клипперс» проиграли вторую игру подряд.

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