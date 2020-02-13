Тегеран, , 08:48 — REGNUM 11 февраля иранские футбольные клубы зафиксировали одну победу и одно поражение в матчах 1-го тура Лиги чемпионов АФК 2020. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 12 февраля.

«Сепахан» (группа D) показал высокий уровень игры, сыграв с футбольным клубом «Аль-Айн» со счётом 4:0. Матч прошёл на стадионе «Хазза бин Зайед» в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Полузащитник Мохаммад Мохебби открыл счет на 38-й минуте ударом головой. Остальные члены ФК «Сепахан» Кирос, Рафиэй и Тайеби оформили голы на 46-й, 52-й и 78-й минутах соответственно.

В группе С иранская команда «Персеполис» потерпела поражение со счетом 2: 0 от катарского «Аль-Духайль» на стадионе «Абдулла бин Халифа» в Дохе (Катар). Ранних голов хорватской звезды Марио Манджукича и полузащитника Жуниора Эдмилсона в первом тайме было достаточно, чтобы хозяева взяли игру под свой контроль. По окончании матча главный тренер ФК «Персеполис» Яхья Голмохаммади обвинил свою команду в недостаточной концентрации.

«Персеполис» примет эмиратский футбольный клуб «Шарджа», а «Сепахан» встретится с катарской командой «Аль-Садд» в матче 2-го тура чемпионата.