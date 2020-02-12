Пекин, 12 февраля 2020, 10:19 — REGNUM Этап «Формулы-1» в Китае не состоится из-за вспышки коронавируса в стране. Об этом 12 февраля сообщает британская газета Times.
По информации издания, в «Формуле-1» сейчас ведутся дискуссии о том, отложить проведение этапа или отменить его вовсе. Однако с большой долей вероятности Гран-при Китая не состоится в назначенные сроки.
Напомним, Гран-при Китая должен был пройти в Шанхае с 17 по 19 апреля 2020 года.
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