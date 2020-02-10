Виннипег, Канада, , 10:01 — REGNUM «Виннипег Джетс» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2.

В первом периоде хоккеисты «Чикаго» забросили две шайбы, отличились нападающие Доминик Кубалик и Брэндон Саад. Во втором периоде форвард «Виннипега» Кайл Коннор отыграл одну шайбу.

В третьей 20-минутке игроки «Виннипега» сумели забросить четыре шайбы и одержать крупную победу. Точными бросками отметились Блейк Уилер, Эндрю Копп, Патрик Лайне и Кайл Коннор, оформивший дубль.

На сегодняшний день «Виннипег» занимает 17-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 63 очка после 57 матчей. «Чикаго» идёт на 24-м месте с 58 очками после 55 игр.

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