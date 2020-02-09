Финикс , США, , 10:47 — REGNUM Баскетбольный клуб «Денверу Наггетс» обыграл баскетболистов «Финикс Санз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете площадки «Токинг Стик Ризот Арена» в Финиксе и закончилась со счетом 108:117 в пользу гостей.

Наиболее результативным игроком встречи оказался разыгрывающий «Денвера» Джамал Маррей, который набрал за игру 36 очков. Его одноклубник — сербский центровой Никола Йокич, немного не добрал до дабл-дабла с 23 очками и 9 подборами.

У «Финикса» самым результативным стал центровой Деандре Эйтон с Багамских островов, который оформил в матче убедительный дабл-дабл с 28 очками и 19 подборами.

Отметим, данная победа стала для «Денвера» пятой в последних семи играх нынешнего регулярного сезона НБА. Для «Финикса» данной поражение стало пятым за последние семь матчей.