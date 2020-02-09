Монреаль, Канада, 9 февраля 2020, 07:43 — REGNUM В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» в овертайме обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 2:1. Об этом сообщает championat.com.
На 2-й минуте овертайма нападающий «Монреаля» Илья Ковальчук принёс команде победу в игре. На его счету это 9-я шайба иди 21 очко в сезоне.
Марко Сканделла забил единственную шайбу «Торонто Мэйпл Лифс».
«Монреаль Канадиенс» одержали третью победу подряд, сейчас занимают 11-е место в Восточной конференции.
Как сообщало 7 февраля ИА REGNUM, «Монреаль Канадиенс» одержал победу над «Анахайм Дакс» 3:2.
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