Лиссабон, , 03:46 — REGNUM На стадионе «Драгау» прошла встреча «Порту» победил «Бенфике» со счётом 3:2 в пользу хозяев. Об этом сообщает sports.ru.

У хозяев голы на счету у центрального полузащитника Сержиу Оливейра и защитника Алекса Теллеса, автогол в пассиве реализовал защитник Рубен Диаш.

У команды из Лиссабона дубль оформил нападающий Винисиус Мораис. Вратарь «Бенфики» из России Иван Злобин провёл всю встречу на скамейке запасных.

Победа «Порту» позволила сократить отставание от «Бенфики» на четыре очка с 50 до 54 соответственно.

Как сообщало 18 января ИА REGNUM, «Бенфика» обыграл футболистов «Спортинга» в дербе двух лиссабонских команд в рамках семнадцатого тура чемпионата Португалии.

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