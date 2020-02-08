Вашингтон, , 10:49 — REGNUM Российский спортсмен Максим Буров победил в акробатике на этапе кубка мира (КМ) по фристайлу, проходящем в Дир-Вэлли (США).

Победный результат Бурова составил 139,00 балла.

Второе место занял представитель Швейцарии Ноа Рот с результатом 126, 91 балла, третье досталось ещё одному спортсмен из России — Илья Буров.

В общем зачете акробатики на КМ Максим Буров идет первым, имея в активе 209 очков. Илья Буров занимает в нем пятое место со 124 очками.

Отметим, Максим Буров также является золотым и бронзовым призером чемпионата мира минувшего года, а также выиграл серебро и бронзу на Универсиаде в Красноярске в 2019 году.