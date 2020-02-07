Краснодар, , 10:40 — REGNUM Исторические границы стадиона «Динамо» в Краснодаре при его реконструкции будут сохранены, сообщили в пресс-службе администрации региона 7 февраля. Вопрос обсуждался на встрече первого заместителя губернатора Андрея Алексеенко и председателя общества «Динамо» Анатолия Гулевского в Москве. Как отмечалось, документы по техническому заданию по реконструкции стадиона будут готовы к 20 февраля.

«На протяжении многих десятилетий стадион существовал в одних границах. Для края и города важно, чтобы они остались прежними, а прилегающие к «Динамо» участки использовались исключительно в интересах жителей», — отметил Алексеенко.

Анатолий Гулевский сообщил, что на данный момент уже возведены трибуны и подтрибунные помещения, завершена облицовка фасада, построена подземная парковка на 360 машин. На следующем этапе планируется реконструировать спортивное ядро стадиона. В частности, появится легкоатлетический зал площадью 1200 кв. метров, зал силовой подготовки, борьбы, самбо и бокса. В результате реконструкции здесь одновременно смогут заниматься 110 человек, ещё на 200 человек будут рассчитаны открытые сооружения.

Стадион «Динамо» в Краснодаре входит в число старейших спортивных объектов в крае — был построен ещё в 1932 году, был фактически разрушен в период нацистской оккупации и в 1951 году был восстановлен. С 2012 года находится на реконструкции.