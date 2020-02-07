Тегеран, , 08:16 — REGNUM 6 февраля в Иране на стадионе Азади прошел матч двух футбольных клубов «Персеполис» и «Эстеглал». Упорное противостояние команд завершилось боевой ничьей. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

Долгожданный матч национального первенства посетили 56 000 человек. Первый гол был забит на 24-ой минуте футболистом из команды «Эстеглал» Арсаланом Мотахари. Однако всего через 5 минут команде «Персеполис» удалось перехватить инициативу и сравнять счёт, гол забил Али Алипур. Во втором тайме футбольному клубу «Эстеглал» наконец удалось вырваться вперёд, упомянутый ранее Мотахари оформил дубль на 53-ей минуте.

Игра шла к своему логическому завершению со счетом 1:2 в пользу команды «Эстеглал», однако на 89-ой минуте футболист ФК «Персеполис» Расан смог забить мяч в ворота оппонента и выравнять счёт (2:2).