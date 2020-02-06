Ростов-на-Дону, , 00:45 — REGNUM Очередной крупной победой завершился матч в рамках Суперлиги Париматч между гандбольными клубами «Ростов-Дон» и «Уфа-Алиса». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донской команды.

Подопечные Амброса Мартина на домашней площадке не оставили соперницам из Башкирии шанса на победу — 29:15 (13:8). По шесть мячей в ворота оппоненток забили Анна Сень и Кристина Кожокарь. Пять голов на свой счёт записала Валерия Маслова.

ИА REGNUM напоминает, что ни один из прошедших матчей Суперлиги Париматч ростовчанки не проиграли. У команды в настоящее время максимальный результат — 17 побед в 17 играх.