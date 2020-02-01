Сигулда, , 19:20 — REGNUM Латвийский саночник Инарс Кивлиниекс завоевал бронзу на седьмом этапе Кубка мира в Сигулде. Об этом пишет портал Tvnet.lv.

По данным журналистов, победу праздновал представитель Германии Йоханес Людвиг, который сумел выиграть, показав в первой попытке только 24 результат. На втором месте оказался саночник из РФ Семён Павлюченко, который по сумме двух попыток проиграл триумфатору 0,164 секунды.

Инарс Кивлиниекс отстал о первого места на 0,179 секунды. На четвёртом месте оказался ещё один представитель Латвии, саночник Кристер Апарйод.

Напомним, в общем зачёте лидирует с 695 очками российский спортсмен Роман Репилов, 634 набрал итальянский саночник Доминик Фишналлер, и замыкает тройку лидеров с 609 очками Семён Павличенко.