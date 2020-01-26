Москва, , 12:53 — REGNUM При отсутствии спортсменов из России летние токийские Олимпийские игры 2020 года самым серьезным образом снизят свой уровень, и это окажет плохое влияние на зрительский интерес. Такое мнение 26 января высказал глава Федерации водного поло России (ФВПР) Алексей Власенко.

«Я считаю, что вся эта история слишком раздута, Олимпийские игры без России превратятся в первенство ЖЭКа», — приводит ТАСС слова главы ФВПР.

Также Власенко добавил, что в случае отсутствий спортсменов из России интерес зрителей к трансляциям состязания летних Игр, как он считает, значительным образом снизится, потому что телекомпании уже в настоящее время вкладывают «сумасшедшие деньги» в то, что транслируют своим зрителям противостояние между Россией и США.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января заместитель гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая заявила, что её организация с большой вероятностью проиграет дело об отстранении российских легкоатлетов от Олимпийских игр 2020 года в Токио в Спортивном арбитражном суде (CAS).