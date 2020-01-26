Филадельфия, США, , 10:04 — REGNUM Баскетбольный клуб «Филадельфия Сикерс» обыграл команду «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра проходила на паркете площадки «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии и закончилась со счетом 108:91 в пользу хозяев.

При этом наиболее результативным игроком встречи оказался форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис, который набрал за игру 31 очко. Ещё 29 очков принес команде его одноклубник лёгкий форвард Леброн Джеймс.

У «Сикерс» самым результативным стал лёгкий форвард Тобиас Харрис, набравший 29 очков в матче. Его коллега по команде разыгрывающий Бен Симмонс оформил в матче дабл-дабл с 28 очками и 10 подборами.

Отметим, эта победа стала пятой для «Филадельфии» в последних семи играх нынешнего регулярного сезона НБА. Для «Лейкерс» данное поражение стало третьим в последних семи играх.