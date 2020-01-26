Миннеаполис, США, , 10:03 — REGNUM Баскетбольный клуб «Миннесота Тимбервулвз» проиграл команде «Оклахома-Сити Тандер» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра состоялась на паркете площадки «Таргет-центр» в Миннеаполисе и закончилась в пользу гостей со счетом 104:113.

При этом наиболее результативным игроком встречи оказался центровой «Миннесоты» из Доминиканской республики Карл-Энтони Таунс, который набрал за игру 47 очков.

У «Оклахомы» самым результативным стал немецкий разыгрывающий Деннис Шрёдер, набравший за игру 26 очков.

Отметим, это поражение стало для «Миннесоты» девятым подряд в нынешнем регулярном сезоне НБА. Для «Оклахомы» эта победа стала пятой подряд в последних семи играх.