Севилья, Испания, , 09:32 — REGNUM Футбольный клуб «Севилья» интересуется испанским форвардом команды «Милан» Сусо. Об этом 26 января сообщает La Gazzetta dello Sport Николо Шира на своей странице в соцсети Twitter.

По информации источника, клуб из Севильи хотел бы взять в аренду 26-летнего футболиста, а также внести в соглашение об этом пункт о его обязательном выкупе за €15 млн.

При этом в «Милане» хотели бы выручить за игрока €25 млн и, вероятно, данная сделка может быть совершена, если стороны сойдутся на сумме в €20 млн.

Отметим, в нынешнем сезоне Сусо сыграл за миланскую команду в 17 матчах и отметился в них 1 мячом и 2 голевыми передачами.