Берлин, , 19:50 — REGNUM 25 января на стадионе «Боруссия Парк» в Менхенгладбахе (Германии) в рамках 19-го тура немецкой Бундеслиги регулярного сезона 2019/20 был разыгран матч между командами «Боруссия» и «Майнц». Противостояние завершилось уверенной победой «жеребят».

MVP матча с оценкой 9.45 был признан 26-летний французский форвард Алессане Плеа, оформивший дубль, выигравший три верховых единоборства, совершивший два отбора и две успешные обводки. Точность передач игрока составила 75%.

«Майнц-05» с шестью победами и 18-ю баллами остался на 15-й позиции над зоной вылета. «Боруссия» набрала 38 очков и поднялась на второе место.

Статистика матча («Боруссия"/"Майнц»)

Удары 15/12

Удары в створ 6/8

Владение мячом 67%/33%

Фолы 7/14

Угловые 6/3

WhoScored 7.16/6.63

Составы на матч:

«Боруссия»: Цоммер, Вендт, Джонсон, Гинтер, Эльведи, Крамер, Херрман, Закариа, Тюрам, Штиндль, Плеа.

Запас: Штробль, Раффаэль, Траоре, Зиппель, Бенеш, Хофманн (↑ 87), Нойхаус (↑ 73), Эмболо (↑ 73).

Главный тренер: Марко Роуз.

«Майнц-05»: Зентнер, Пьер-Габриэл, Кариколь, Ньякат, Хак, Бетью, Сен-Жюст, Куайсон, Онисиво, Боку, Матета.

Запас: Мюллер, Латца, Озтунали (↑ 81), Максим, Дон Вон, Бросински (↑ 46), Мвене, Салаи, Баррейру (↑ 67).

Главный тренер: Ахим Байерлорцер.

Бригада арбитров: Феликс Цваер | Торстен Шиффнер | Марко Ахмюллер | Кристоф Гюнш.

Желтые карточки: Пьер-Габриэл — 10, Бросински — 80, Эмболо — 85, Боку — 86.

Забитые мячи: Робин Куайсон (Мусса Ньякат) 11 — 0:1, Алессане Плеа (Оскар Вендт) 24 — 1:1, Алессане Плеа (Патрик Херрман) 76 — 2:1, Флориан Нойхаус 88 — 3:1.