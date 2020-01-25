Франкфурт-на-Майне, Германия, , 19:45 — REGNUM 25 января на стадионе «Коммерцбанк-Арена» во Франкфурте-на-Майне (Германия) в рамках 19-го тура регулярного сезона Бундеслиги 2019/20 был разыгран матч между командами «Айнтрахт» и «Ред Булл Лейпциг». Противостояние завершилось со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Самым ценным игроком противостояния был признан хавбэк «быков» Кристофер Нкунку, подавший 4 угловых, совершивший 4 успешные обводки и нанесший 3 удара по воротам. Точность передач французского спортсмена составила 75%.

«Ред Булл Лейпциг», набравший 40 очков, до конца тура остался на первой позиции. «Айнтрахт» с 24-мя баллами поднялся на девятую строчку.

Статистика матча («Айнтрахт"/"Ред Булл Лейпциг»)

Удары 7/20

Удары в створ 5/6

Владение мячом 36%/64%

Фолы 8/10

Угловые 4/6

WhoScored 6.87/6.57

Составы на матч:

«Айнтрахт»: Трапп, Н’Дика, Хинтереггер, Туре, Эбрахам, Соу, Костич, Гачинович, Роде, Чэндлер, Дост.

Запас: Йовельич, Камада, да Кошта (↑ 89), Хасебе, Реннов, Силва, Кор (↑ 90), Пасьенса (↑ 77).

Главный тренер: Ади Хаттер.

«Ред Булл Лейпциг»: Гулачи, Упамекано, Адамс, Мукиэле, Халштенберг, Забитцер, Хайдара, Нкунку, Лаймер, Вернер, Шик.

Запас: Поульсен (↑ 66), Форсберг (↑ 80), Ильзанкер, Лукман (↑ 72), Вулф, Ампаду, Мвого, Краусс.

Главный тренер: Юлиан Нагельсман.

Бригада арбитров: Даниэль Зиберт | Лассе Козловски | Хольгер Хеншель | Патрик Альт.

Желтые карточки: Себастиан Роде — 44, Марсель Забитцер — 52, Марсел Халштенберг — 88.

Забитые мячи: Альмани Туре 48 — 1:0, Филип Костич (Гонсало Пасьенса) 90 — 2:0.