Франкфурт-на-Майне, Германия, 25 января 2020, 19:45 — REGNUM 25 января на стадионе «Коммерцбанк-Арена» во Франкфурте-на-Майне (Германия) в рамках 19-го тура регулярного сезона Бундеслиги 2019/20 был разыгран матч между командами «Айнтрахт» и «Ред Булл Лейпциг». Противостояние завершилось со счетом 1:0 в пользу хозяев.
Самым ценным игроком противостояния был признан хавбэк «быков» Кристофер Нкунку, подавший 4 угловых, совершивший 4 успешные обводки и нанесший 3 удара по воротам. Точность передач французского спортсмена составила 75%.
«Ред Булл Лейпциг», набравший 40 очков, до конца тура остался на первой позиции. «Айнтрахт» с 24-мя баллами поднялся на девятую строчку.
Статистика матча («Айнтрахт"/"Ред Булл Лейпциг»)
Удары 7/20
Удары в створ 5/6
Владение мячом 36%/64%
Фолы 8/10
Угловые 4/6
WhoScored 6.87/6.57
Составы на матч:
«Айнтрахт»: Трапп, Н’Дика, Хинтереггер, Туре, Эбрахам, Соу, Костич, Гачинович, Роде, Чэндлер, Дост.
Запас: Йовельич, Камада, да Кошта (↑ 89), Хасебе, Реннов, Силва, Кор (↑ 90), Пасьенса (↑ 77).
Главный тренер: Ади Хаттер.
«Ред Булл Лейпциг»: Гулачи, Упамекано, Адамс, Мукиэле, Халштенберг, Забитцер, Хайдара, Нкунку, Лаймер, Вернер, Шик.
Запас: Поульсен (↑ 66), Форсберг (↑ 80), Ильзанкер, Лукман (↑ 72), Вулф, Ампаду, Мвого, Краусс.
Главный тренер: Юлиан Нагельсман.
Бригада арбитров: Даниэль Зиберт | Лассе Козловски | Хольгер Хеншель | Патрик Альт.
Желтые карточки: Себастиан Роде — 44, Марсель Забитцер — 52, Марсел Халштенберг — 88.
Забитые мячи: Альмани Туре 48 — 1:0, Филип Костич (Гонсало Пасьенса) 90 — 2:0.