Ростов-на-Дону, , 11:56 — REGNUM Гандбольный клуб «Ростов-Дон» покинет разыгрывающая сборной Бразилии Ана Паула Родригес. Контракт расторгнут досрочно по обоюдному согласию сторон. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донской команды.

Защищать клубные цвета спортсменка начала в сезоне 2016/2017. За этот период Родригес трижды выиграла чемпионат России, стала обладателем Кубка и Суперкубка страны, серебряным призером Лиги чемпионов, одержала победу в Кубке ЕГФ.

ИА REGNUM ранее сообщало, что «Ростов-Дон» в новом сезоне заключит контракт с игроком сборной Франции Грас Заади. В настоящее время спортсменка защищает клубные цвета французской команды «Мец».

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