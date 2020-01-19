Миннеаполис, США, , 10:25 — REGNUM Баскетбольный клуб «Торонто Рэпторз» обыграл баскетболистов «Миннесота Тимбервулвз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра состоялась на паркете площадки «Таргет-центр» в Миннеаполисе и закончилась со счетом 112:122 в пользу гостей.

Наиболее результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Рэпторз» Фред Ванвлит, который набрал во встрече 29 очков. Ещё 28 очков принес «Торонто» ещё один разыгрывающий клуба Кайл Лоури.

У «Миннесоты» самым результативным оказался разыгрывающий Джарретт Калверт, наьравший за матч 26 очков.

Отметим, эта победа стала для «Торонто» пятой в последних семи играх текущего регулярного сезона НБА. Для «Миннесоты» данное поражение стало шестым в последних семи матчах.