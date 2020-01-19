Нашвилл, США, , 10:15 — REGNUM Хоккейный клуб «Нэшвилл Предаторз» обыграл команду «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра прошла на льду «Бриджстоун-Арены» в Нашвилле и закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Счет в матче открыли гости голом Сэма Райнхрата на 19-й минуте. Однако последовавшие за этим две шайбы Райана Джохансена (27-я) и Крэйга Смита (54-я в большинстве) принесли победу хозяевам.

Отметим, по итогам встречи в активе «Нэшвилла» 51 очко, клуб занимает одиннадцатую строчку турнирной таблицы Западной конференции НХЛ. У «Баффало» также 51 очко и также одиннадцатое место на Востоке.