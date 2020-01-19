Оклахома-сити, США, , 09:55 — REGNUM Баскетбольный клуб «Оклахома-Сити Тандер» переиграл команду «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете площадки «Чизпик Энерджи-Арена» в Оклахома-Сити и закончилась со счётом 119:106 в пользу хозяев.

При этом наиболее результативным игроком встречи оказался разыгрывающий «Портленда» Дэмьен Лиллард, который набрал 34 очка в матче. Ещё 30 очков принес «Блэйзерс» защитник клуба Гари Трент-младший.

У «Оклахомы» самым результативным стал разыгрывающий Крис Пол, набравший за игру 30 очков.

Отметим, данная победа стала четвёртой для «Оклахомы» в последних семи играх текущего регулярного сезона НБА. Для «Портленда» это поражение стало четвёртым за последние семь матчей.