Чикаго, США, , 09:21 — REGNUM Баскетбольный клуб «Чикаго Буллз» переиграл команду «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете площадки «Юнайтед-центр» в Чикаго и закончилась в пользу хозяев со счетом 118:116.

Наиболее результативным игроком встречи стал защитник «Чикаго» Зак Лавин, который набрал за игру 42 очка.

У «Кавальерс» самым результативным оказался форвард Кевин Лав с 29 очками в активе. Ещё 26 очков принес «Кливленду» защитник Коллин Секстон.

Отметим, эта победа для «Чикаго» стала третьей в последних семи играх текущего регулярного сезона НБА. Для «Кливленда» данное поражение стало пятым в последних семи матчах.