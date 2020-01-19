Новый Орлеан, США, , 09:09 — REGNUM Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Клипперс» переиграл баскетболистов «Нью-Орлеан Пеликанз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра состоялась на паркете площадки «Смути Кинг-центр» в Новом Орлеане и закончилась со счетом 130:133 в пользу гостей.

Наиболее результативным игроком встречи стал лёгкий форвард «Клипперс» Кавай Леонард, который набрал за игру 39 очков. Ещё 32 очка на счету его коллеги по команде — защитника Лу Уильямса.

У «Пеликанз» самым результативным оказался форвард Деррик Фэйворс, оформивший в игре дабл-дабл с 22 очками и 11 подборами.

Отметим, это пятая победа у «Клипперс» в последних семи матчах текущего регулярного сезона НБА. Для «Нью-Орлеана» это поражение стало третьим в последних семи играх.