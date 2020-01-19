Атланта, США, , 07:21 — REGNUM Баскетбольный клуб «Детройт Пистонз» нанес поражение с разгромным счетом команде «Атланта Хоукс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игр прошла на паркете площадки «Стэйт Фарм-Арена» в Атланте и закончилась со счетом 103:136 в пользу гостей.

Наиболее результативным игроком встречи оказался разыгрывающий «Детройта» Деррик Роуз, который немного не добрал до дабл-дабла с 27 очками и 9 результативными передачами. Его коллега по клубу — украинский защитник Святослав Михайлюк, записал в свой актив 25 очков за игру.

У «Атланты» самым результативным стал центровой Джон Коллинс, набравший во встрече 20 очков.

Отметим, данная победа стала для «Детройта» третьей в последних семи матчах нынешнего регулярного сезона НБА. Для «Атланты» это поражение стало пятым в последних семи играх.