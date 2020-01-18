Майнц, Германия, , 19:32 — REGNUM Сегодня, 18 января, на стадионе «Кофас Арена» в Майнце (Германия) в рамках 18-го тура немецкой Бундеслиги регулярного сезона 2019/20 был разыгран матч между командами «Майнц-05» и «Фрайбург». Противостояние завершилось поражением хозяев.

MVP противостояния с оценкой 8.85 стал 25-летний нападающий сборной Южной Кореи Квон Чханхун, забивший первый мяч гостей, выигравший пять воздушных единоборств и совершивший три обводки. Точность передач игрока составила 62%.

«Фрайбург» одержал 8-ю победу в сезоне, набрал 29 очков и поднялся на 6-е место, обойдя «Байер-04» и «Хоффенхайм». «Майнц-05» с 18-ю очками опустился на 15-ю строчку.

Статистика матча («Майнц-05"/"Фрайбург»)

Удары 18/12

Удары в створ 8/5

Владение мячом 62%/38%

Фолы 14/10

Угловые 7/5

WhoScored 6.70/7.00

Составы на матч:

«Майнц-05»: Зентнер, Пьер-Габриэл, Кариколь, Ньякат, Хак, Бетью, Куайсон, Озтунали, Кунде, Боку, Матета.

Запас: Мюллер, Сен-Жюст, Вон, Максим, Бросински (↑ 71), Онисиво (↑ 46), Мвене, Салаи (↑ 73), Баррейру.

Главный тренер: Ахим Байерлорцер.

«Фрайбург»: Шволов, Гульде, Хайнц, Кох, Абраши, Шмид, Хаберер, Гюнтер, Хеллер, Петерсен, Чханхун.

Запас: Линхарт (↑ 90), Франц (↑ 74), Боррьелло, Саллай, Иттер, Флеккен, Грифо (↑ 75), Темпельманн, Кейтель.

Главный тренер: Кристиан Штрайх.

Главный арбитр матча: Свен Яблонски.

Желтые карточки: Боку — 27, Хаберер — 37, Хак — 40, Кунде — 52, Ньякат — 82, Абраши — 82.

Забитые мячи: Квон Чханхун (Нильс Петерсен) 28 — 0:1, Нильс Петерсен 41 — 0:2, Жан-Филипп Матета 83 — 1:2.