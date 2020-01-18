Москва, , 12:11 — REGNUM Поздравительную телеграмму команде «КамАЗ-Мастер», выступавшей в составе Андрей Каргинов, Андрей Макеев и Игорь Леонов, в связи с её выигрышем в ралли-марафоне «Дакар» в классе грузовиков направил президент России Владимир Путин. Текст телеграммы 18 января обнародован на сайте Кремля.

«Уважаемые Андрей Олегович, Андрей Викторович и Игорь Иванович! От души поздравляю вас с победой в ралли-марафоне «Дакар-2020» среди грузовиков», — говорится в опубликованном документе.

Также в нем отмечается, что команда уверенно прошла все этапы ралли-марафона, проявив упорство, командную сплоченность и нацеленность на результат, а также продемонстрировав огромные возможности и мощный потенциал автомобильной техники отечественного производства.

Помимо этого, в поздравительной телеграмме уточняется, что данный триумф стал также триумфом для болельщиков «КамАЗ-Мастера» и всех, кто поддерживал команду.

«Желаю вам новых свершений и спортивной удачи», — заключается в телеграмме Путина.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее команда «КамАЗ-Мастер» выиграла в классе грузовиков на ралли-марафоне «Дакар».