Даллас, США, , 10:05 — REGNUM Баскетбольный клуб «Даллас Маверикс» обыграл команду «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра состоялась на паркете площадки «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и закончилась со счетом 120:112 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком встречи стал словенский разыгрывающий «Маверикс» Лука Дончич, который набрал за игру 35 очков. Его коллега по клубу — защитник Тим Хардуэй-младший, принес «Далласу» ещё 29 очков.

У «Портленда» наиболее результативным оказался разыгрывающий Дэмьен Лиллард, который оформил в матче дабл-дабл с 34 очками 10 результативными передачами. Ещё 22 очка принёс «Блэйзерс» лёгкий форвард Кармело Энтони.

Отметим, эта победа стала пятой для «Далласа» в последних семи играх текущего регулярного сезона НБА. Для «Портленда» данное поражение стало четвёртым за последние семь игр.