Индианаполис, США, , 08:23 — REGNUM Баскетбольный клуб «Индиана Пейсерс» переиграл команду «Миннесота Тимбервулвз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете площадки «Банкерс Лайф Филдхаус» в Индианаполисе и закончилась победой гостей со счетом 166:114.

Наиболее результативным игроком встречи оказался форвард «Индианы» Ти Джей Уоррен, набравший за игру 28 очков.

У «Миннесоты» самым результативным стал центровой из Доминиканской республики Карл-Энтони Таунс, в активе которого 27 очков за игру. Ещё 22 очка набрал лёгкий форвард «Тимбервулвз» Эндрю Уиггинс.

Отметим, эта победа стала для «Индианы» пятой в последних шести матчах текущего регулярного сезона НБА. Для «Миннесоты» данное поражение стало пятым за последние семь игр.