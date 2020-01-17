Сеул, , 14:33 — REGNUM Всемирная конфедерация бейсбола и софтбола (WBSC) опубликовала таблицу мирового рейтинга WBSC Baseball World Rankings, которая отражает насколько хорошо выступают национальные сборные различных стран мира, сообщает KBS.

Согласно опубликованным данным, Южная Корея заняла третью строчку рейтинга с показателем 4 622 очка.

Известно, что первое место в списке занимает Япония (6 127 очков), второе — США (4 676 очков), четвертое — Тайвань (4 352 очка).

Отмечается, что данный рейтинг основан на количестве очков, заработанных сборными на международных соревнованиях за последних четыре года.

Южная Корея сохранила третье место в рейтинге благодаря второму месту на WBSC Премьер-12, прошедшего в ноябре прошлого года. Мексика, занявшее третье место на соревнованиях, поднялась на пятое место в мировом рейтинге с показателем 2 275 очков.

В топ-10 также вошли Австралия (3 249 очков), Нидерланды (2 690 очков), Куба (2 641 очко), Венесуэла (2 624 очка) и Доминиканская Республика (2 512 очков).