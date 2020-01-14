Москва, , 15:59 — REGNUM Сборная России по футболу проведёт товарищеский матч с командой Сербии 6 июня в Москве. Об этом 14 января сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная России перед чемпионатом Европы 2020 года сыграет с командами Швеции (28 марта, Стокгольм), Молдавии (31 марта, Кишинев) и Польши (2 июня, Варшава).

Матч с командой Сербии запланирован на 6 июня. Место проведения ранее не было определено. Сейчас стороны договорились, что игра пройдёт в Москве.

Напомним, чемпионат Европы пройдёт с 12 июня по 12 июля 2020 года. Сборная России сыграет в группе с командами Бельгии (13 июня) и Финляндии (17 июня) в Санкт-Петербурге, а также с командой Дании 22 июня в Копенгагене.

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