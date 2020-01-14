Екатеринбург, , 10:03 — REGNUM В столице Среднего Урала стартовала выдача паспортов болельщиков на матчи чемпионата Европы по футболу-2020 (Евро-2020). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе уральского филиала «Почты России».

Первая партия из 100 персонифицированных карт зрителей (FAN ID) прибыла в Главпочтамт. Половина паспортов уже выдана свердловчанам. Получить карту можно при предъявлении документа, который был указан при оформлении заявки.

Часть матчей чемпионата Европы пройдёт в России, в частности, в Санкт-Петербурге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в России заверили граждан об отсутствии угроз проведению Евро-2020. Об этом заявил генеральный директор оргкомитета мероприятия Алексей Сорокин.

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