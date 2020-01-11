Окленд, Новая Зеландия, , 10:17 — REGNUM Американская теннисистка Серена Уильямс нанесла поражение с разгромным счетом своей соотечественнице Аманде Анисимовой в полуфинале теннисного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Окленде (Новая Зеландия).

Уильямс позволила сопернице взять только два очка в двух сетах, выиграв со счётом 6:1, 6:1.

Теннисистки провели на корте 43 минуты. За это время Серена Уильямс подала навылет 5 раз и смогла реализовать 5 из 5 возможных брейк-пойнтов. Её оппонентка за этот же временной промежуток один раз подала навылет и трижды ошиблась при подаче.

Отметим, в финале турнира в Окленде Серена Уильямс сыграет со своей соотечественницей Джессикой Пегулой, которая ранее в трех сетах обыграла Каролин Возняцки из Дании.