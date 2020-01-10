Новосибирск, , 19:35 — REGNUM 10 января в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская команда «Сибирь» приняла на своем льду ярославский «Локомотив». Встреча прошла при шести с половиной тысячах зрителей «Сибирь-Арены» и завершилась победой хозяев с минимальным перевесом в счете — 2:1.

Счет встречи был открыт только во втором периоде. На 4-й минуте тайма 26-летний новичок «снеговиков» Никита Шашков забросил свою первую шайбу в сезоне, отыграв при этом 12 матчей в чемпионате. Отметим, что игрок является воспитанником клуба, однако текущий чемпионат форвард начинал в стане новокузнецкого «Металлурга» в ВХЛ. В лиге ниже рангом Шашков провел 8 матчей и отличился 2 (1+1) очками по системе «гол+пас».

«Локомотив» быстро вернул равенство в счете. Только вернувшийся с молодежного чемпионата мира капитан сборной России Григорий Денисенко из-за ворот завел шайбу между ног голкиперу «Сибири» Харри Сятери, сравняв счет. 19-летний Денисенко набрал 9-й результативный балл в рамках текущего чемпионата.

В заключительном периоде был закономерно определен победитель встречи — хозяева льда, благодаря результативному броску Виктора Комарова на 6-й минуте периода — 2:1.

«Сибирь» занимают шестую строчку в рамках турнирной таблицы Восточной конференции, уступая пятому месту два очка. На счету «снеговиков» 51 очко за 45 матчей чемпионата.