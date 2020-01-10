Окленд, Новая Зеландия, , 10:57 — REGNUM Американская теннисистка Серена Уильямс одержала победу над представительницей Германии Лаурой Зигемунд в четвертьфинале турнира в Окленде (Новая Зеландия). Встреча, продолжавшаяся 1 час 27 минут, завершилась со счётом 6:4, 6:3.

Уильямс шесть раз подала навылет, допустив три двойные ошибки, и реализовала 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс, одна ошибка на подаче и один брейк.

В полуфинале турнира Уильямс сыграет с победительницей матча между американской теннисисткой Амандой Анисимовой и представительницей Канады Эжени Бушар.

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