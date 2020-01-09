Сидней, Австралия, , 15:27 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Аргентины Диего Шварцманом во второй четвертьфинальной игре турнира ATP Cup в Сиднее (Австралия). Встреча, продолжавшаяся 2 часа 21 минуту, завершилась со счётом 6:4, 4:6, 6:3.

Медведев 14 раз подал навылет, не допустив ни одной двойной ошибки, и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника один эйс, три ошибки на подаче и два брейка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Карен Хачанов обыграл Гидо Пелью в первой четвертьфинальной игре со счётом 6:2, 7:6 (7:4).

Таким образом, сборная России вышла в полуфинал ATP Cup, в котором сыграет с победителем матча между командами Сербии и Канады.

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