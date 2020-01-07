Новый Орлеан, США, , 09:07 — REGNUM Баскетбольный клуб «Юта Джаз» переиграл команду «Нью-Орлеан Пеликанз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете площадки «Смути Кинг-центр» в Новом Орлеане и закончилась со счётом 126:128 в пользу гостей.

При этом наиболее результативными игроками встречи стало два игрока — лёгкий форвард «Пеликанз» Брэндон Ингрэм и хорватский лёгкий форвард «Юты» Боян Богданович, оба набравшие в матче по 35 очков.

Отметим, эта победа стала для «Юты» шестой подряд за последние семь игр нового сезона НБА. Для «Нью-Орлеана» это поражение стало вторым в последних шести матчах.