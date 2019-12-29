Москва, , 14:30 — REGNUM Российские прыгунья в высоту Мария Ласицкене, бегун Сергей Шубенков и прыгунья с шестом Анжелика Сидорова обнародовали свое открытое письмо к руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Письмо 29 декабря опубликовано на страницах спортсменов в социальной сети Instagram.

Спортсмены считают необходимым опубликовать открытое письмо ввиду того, что 28 декабря список состава комиссии спортсменов при ВФЛА, куда они входят, был удален с официального сайт федерации. Легкоатлеты надеются, что ввиду этого ВФЛА не посчитает их инициативу нелегитимной.

Кроме этого, в письме изложены вопросы к руководству ВФЛА, в частности о выборах нового руководства федерации и о том, почему они не были назначены на заседании 23 ноября текущего года, когда у атлетов, по мнению авторов письма, ещё были шансы на участие в международном зимнем сезоне.

Также в письме задаётся вопрос о том, что конкретно было сделано ВФЛА за последние полтора месяца для того чтобы процесс выдачи нейтральных статусов был возобновлён и что ВФЛА собирается предпринять для разрешения сложившейся ситуации.

Помимо этого, спортсмены спрашивают руководство федерации о том, где «дорожная карта» ВФЛА во взаимодействии с РУСАДА по устранению федерацией нарушений антидопинговых правил, которую Минспорт РФ поручил федерации разработать и утвердить, так как она, насколько известно легкоатлетам, так и не утверждена.

При этом спрашивается, где спортсмены могут ознакомиться с итоговым вариантом такой карты, с кем данный план обсуждался и кем конкретно принимался, а также кто и за какой пункт при реализации этой «дорожной карты» будет нести за него ответственность.

Напомним, ВФЛА лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) с 15 ноября текущего года в связи с допинговыми скандалами, о якобы имеющих место «нарушениях российскими легкоатлетами». Ввиду этого решения российские спортсмены допускаются к международным стартам только в нейтральном статусе.