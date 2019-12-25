Махачкала, , 12:09 — REGNUM Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов рассказал о своем следующем вероятном сопернике после ближайшего поединка с американцем Тони Фергюсоном. По словам действующего чемпиона UFC в легком весе, им может стать другой боец из США Джастин Гэтжи.

«Рассматриваю ли я Гэтжи в качестве следующего соперника? Да, безусловно. У него зрелищные, интересные поединки. Это хорошо, когда спортсмен уверен в себе, у него есть план на бой. Думаю, он хороший боец», — цитирует Нурмагомедова портал Sports.kz.

Как сообщало ИА REGNUM, бой против Тони Фергюсона Хабиб проведет 18 апреля 2020 года. Этот поединок станет главным событием турнира UFC 249 в Нью-Йорке.

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