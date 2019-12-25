Вашингтон, , 11:25 — REGNUM Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов включён в тройку лучших бойцов десятилетия по версии ESPN. Об этом 25 декабря сообщается на сайте издания.

Издание отметило выступления спортсменов за период с 2010 по 2019 год. Помимо Нурмагомедова, в список попали американские бойцы Джон Джонс и Деметриус Джонсон. При этом не уточняется, в каком порядке они располагаются в тройке.

Напомним, Нурмагомедов является чемпионом UFC в лёгком весе с апреля 2018 года. После этого он дважды защитил титул. Всего на его счету 28 побед в 28 боях.

Джон Джонс является действующим чемпион UFC в полутяжёлом весе, а Деметриус Джонсон — бывшим чемпионом организации в наилегчайшем весе.

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