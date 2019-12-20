Казань, , 09:39 — REGNUM Бывший главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий возглавил казанский «Рубин». Об этом 19 декабря сообщили в пресс-службе клуба.

Отмечается, что контракт с 48-летним тренером рассчитан на пять лет.

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На сегодняшний день «Рубин» находится на 13-м месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В 19 матчах команда набрала 19 очков.

Напомним, ранее Слуцкий был главным тренером в таких клубах, как ФК «Москва», «Крылья Советов», московский ЦСКА, английский «Халл Сити» и голландский «Витесс». Также он возглавлял сборную России.

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