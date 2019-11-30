Амстердам, , 01:51 — REGNUM Российский специалист Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Витесс» (Нидерланды) на фоне пятого поражения подряд в нидерландском чемпионате. Об этом 29 ноября он сообщил в интервью Fox Sports.

«Это впервые в моей карьере, когда моя команда проигрывает пять матчей подряд. Я пытался изменить ситуацию», — объяснил он.

Последней игрой, в которой «Витесс» уступил соперникам, стал пятничный матч с командой «Херенвен», проходивший в рамках 15-го тура чемпионата Нидерландов. В нём команда под руководством Слуцкого уступила со счётом 2:3.

В микроблоге «Витесса» в Twitter отметили, что клуб рассмотрит заявление Слуцкого, чтобы принять решение как можно быстрее.

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