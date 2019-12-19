Москва, 19 декабря 2019, 14:06 — REGNUM Глава МОК Томас Бах тоже говорил, что возможное ограничение использования государственной символики противоречит Олимпийской хартии, но потом «внезапно» поменял свою позицию, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 19 декабря, глава наблюдательного совета издательского дома «Спорт: день за днем» Сергей Бавли, комментируя высказывания президента России.
Как сообщалось ранее, в ходе своей пресс-конференции Владимир Путин заявил, что решение ВАДА не только является несправедливым, противоречащим здравому смыслу и праву и политизированным, но также и противоречит Олимпийской хартии.
«Не должна, не может команда страны выступать под нейтральным флагом, если нет фактических претензий к действующему олимпийскому комитету, так в хартии записано», — сказал Путин.