Москва, , 14:06 — REGNUM Глава МОК Томас Бах тоже говорил, что возможное ограничение использования государственной символики противоречит Олимпийской хартии, но потом «внезапно» поменял свою позицию, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 19 декабря, глава наблюдательного совета издательского дома «Спорт: день за днем» Сергей Бавли, комментируя высказывания президента России.

Как сообщалось ранее, в ходе своей пресс-конференции Владимир Путин заявил, что решение ВАДА не только является несправедливым, противоречащим здравому смыслу и праву и политизированным, но также и противоречит Олимпийской хартии.

«Не должна, не может команда страны выступать под нейтральным флагом, если нет фактических претензий к действующему олимпийскому комитету, так в хартии записано», — сказал Путин.

«Интересно, что президент России не первый, кто сказал о несоответствии Олимпийской хартии возможного ограничения использования государственной символики. Первым это сказал в ноябре 2019 года глава МОК Томас Бах. Но прошла всего неделя, и он стал говорить прямо противоположное: что решать будет ВАДА.

Но заявления о том, что такой вопрос — прерогатива только ВАДА, — это ложь чистой воды. Потому что ВАДА создана Олимпийским комитетом и при нем функционирует.

Причины такой смены позиции главы МОК лежат на поверхности и носят политико-экономический характер. Основной источник финансирования и ВАДА, и МОК — крупные концерны изготовителей спортивных товаров. Они являются транснациональными, но все их штаб-квартиры находятся в одной и той же стране», — отметил Сергей Бавли.